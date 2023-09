L’ENVOL DE LA FOURMI M.270 Floirac, 16 décembre 2023, Floirac.

L’ENVOL DE LA FOURMI Samedi 16 décembre, 11h00 M.270 6€ sur réservation

Fantaisie funambulesque pour poules et clown

Tout public à partir de 3 ans – Durée : 45 min

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et maladroite.

De pas de côtés en pas trébuchants, de tout-petits pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler.

Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens, chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême de l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas.

Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d’envies et de désirs plus grands qu’elles, la clowne et ses poules questionnent notre propre humanité.

AUTOUR DU SPECTACLE :

Atelier Cirque parent/enfant

https://billetterie-floirac.mapado.com/event/249474-atelier-cirque-parent-enfant-lenvol-de-la-fourmi-compagnie-au-fil-du-vent

Co-réalisation OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

