Atelier Fresque du Climat M.270 Floirac, 9 décembre 2023, Floirac.

Atelier Fresque du Climat Samedi 9 décembre, 15h00 M.270 Atelier fresque sur réservation, limité à 16 participants

Découvrez le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement de manière ludique et créative !

Vous découvrirez une vision d’ensemble de cette vaste problématique et les clés de compréhension pour agir efficacement au quotdien.

Plus d’1 million de personnes ont été formées à la Fresque du Climat, à votre tour de jouer !

Atelier limité à 8 participants, sur réservation.

Durée 3h, collations et dégustations offertes aux participants.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Floirac Développement durable

Francine BROCHARD