BIRDY M.270 Floirac, 1 décembre 2023, Floirac.

BIRDY Vendredi 1 décembre, 19h00 M.270 Tarif unique : 6€

Manganette

Durée : 1h15

Tout public à partir de 10 ans

Birdy est un spectacle de manganette (manga et marionnette), inspiré de l’histoire vraie de Colton Harris Moore, surnommé Birdy, qui défraya la chronique aux Etats-Unis en volant des avions à l’âge de 19 ans, sans jamais avoir suivi un seul cours de pilotage.

Poursuivi par la police, sa cavale durera un peu moins d’un an.

Le spectacle retrace cette aventure inédite en portant un éclairage particulier sur sa dimension sociale.

Raconté dans un univers esthétique inspiré du manga japonais, trois protagonistes vont nous plonger dans la vie de Birdy et nous faire découvrir un esprit hors du commun.

En coréalisation avec l’OARA et l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Satoru Hiura