MARILYN Jeudi 16 novembre, 20h00 M.270 14€ / 8€/ 6€

Théâtre

Durée : 1h30

Tout public à partir de 14 ans

Ce spectacle nous plonge dans l’intimité de Marilyn Monroe pendant les deux derniers mois de sa vie, durant lesquels elle a enregistré presque chaque jour une confession destinée à son psychiatre.

Accompagnée par deux musiciens au piano et à la contrebasse, la comédienne retrace les 36 ans d’une vie chaotique et paradoxale.

Malgré sa joie éclatante et son sex-appeal élaboré, des ombres complexes et une mélancolie transparaissent dans ces témoignages.

Elle a lutté toute sa vie, seule, contre tous ses démons. Mais ce qui dans Marilyn fait spectacle, c’est son combat, sa folle espérance en des jours meilleurs. C’est le chaos intérieur d’une femme qui est mis en scène, en utilisant ses propres armes, sa gaité, son humour et sa lumière comme des actes de résistance.

Dans le cadre de la Semaine des Séniors, organisée par le CCAS de Floirac.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 42 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

Friday/Stock lib