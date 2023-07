ALLEZ, OLLIE… À L’EAU ! M.270 Floirac, 10 novembre 2023, Floirac.

ALLEZ, OLLIE… À L’EAU ! Vendredi 10 novembre, 19h00 M.270 Tarif unique : 6€

Théâtre

Durée : 55 min

Tout public à partir de 6 ans

Allez, Ollie… à l’eau ! raconte l’histoire de Mamie Olive, une arrière-grand-mère presque sénile mais qui a été championne olympique de natation aux JO de Londres de 1948 et de son arrière-petit-fils, Oliver… qui a peur de l’eau ! Une rencontre qui semble bien mal commencer. Et si ce qui semblait les éloigner finissait par les rapprocher ? Peu à peu la vieille dame va apprivoiser l’enfant et lui donner le courage de se jeter à l’eau. Il va apprendre à affronter ses peurs : celles de l’eau, des autres, de la nouveauté.

À travers cette étonnante rencontre, l’auteur Mike Kenny explore la force des liens intergénérationnels et l’importance de la transmission.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

