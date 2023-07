ROBIN & THE WOODS M.270 Floirac, 21 octobre 2023, Floirac.

Rock jazz progressif

Durée : 1h30

Tout public

Robin & the Woods est un quintet instrumental d’origine bordelaise, proposant une musique organique aux influences mêlées, inspirée du rock progressif des années 70 (King Crimson, Mike Oldfield, Pink Floyd) et du jazz moderne (EST, Pat Metheny, John Hollenbeck, Donny McCaslin).

Autour de nombreuses compositions originales, le groupe explore un univers onirique pétri d’influences rock et fusion croisant çà et là le chemin du hard bop et osant des envolées lyriques d’une puissance surprenante.

Le groupe a remporté le Grand Prix du Jury et le Prix FIP lors du tremplin Action Jazz en 2018.

Une cinquantaine de musiciens amateurs de l’Union Départementale des Etablissements Artistiques de la Gironde accompagneront le groupe sur scène. Certaines compositions ont été spécialement arrangées pour cet orchestre, incarnant la transversalité entre musique classique et musique actuelle-jazz.

Partenariat : UDEA33

