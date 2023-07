DRAG M.270 Floirac, 13 octobre 2023, Floirac.

DRAG Vendredi 13 octobre, 20h00 M.270 Sur réservation

Théâtre

Durée : 1h15

Tout public à partir de 14 ans

DRAG n’est ni un spectacle sur les drag-queens, ni une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même.

« La figure de la drag-queen, liée au divertissement, aux boites de nuit, au cabaret célèbre, me sert ici à aller poser des questions personnelles et intimes sur la relation aux parents, à ses pairs, au monde dans lequel nous grandissons, et avant tout, à soi… Les drag-queens sont des genres de clown avec la même naïveté, la même insouciance, l’irrévérence aussi. Des clowns magnifiques ». Jérôme Batteux, auteur, metteur en scène et interprète.

Après le théâtre : place à la danse !

Il ne faudra que quelques minutes pour transformer la scène en piste de danse. Préparez vos tenues à paillettes, votre bonne humeur, et laissez-vous porter par le DJ Set du duo athlétique des Pussy Ladies !

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00