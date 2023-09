Après-midi festive pour le Développement durable ! M.270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Après-midi festive pour le Développement durable ! M.270 Floirac, 30 septembre 2023, Floirac. Après-midi festive pour le Développement durable ! Samedi 30 septembre, 14h00 M.270 Atelier fresque sur réservation, limité à 16 participants Atelier Fresque du Climat (limité à 16 participants, résa agenda21@ville-floirac33.fr).

Grand parc de 30 Vélos Rigolos de la Compagnie Tandem.

Atelier mobile de la Maison Itinérante du Vélo.

Animation Côté Sciences.

Atelier Cuisine anti-gaspillage de Bordeaux Métropole animé par E-graine. M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

