Ouverture de la saison culturelle de Floirac Vendredi 22 septembre, 19h00 M.270 Gratuit

Deux Secondes ! – Compagnie du Petit Monsieur

Imaginez la rencontre entre Charlie Chaplin et une tente Quechua… Voici Deux Secondes !, fantaisie burlesque de la compagnie du Petit Monsieur. Un spectacle muet qui déclenche des épidémies de rire et où l’on voit que dompter une tente à dépliage instantané peut être aussi périlleux que monter un taureau.

Moment convivial au son de B-Fonk

Moment convivial pour échanger ensemble sur les spectacles proposés dans la saison, en présence de l’équipe de la Direction de l’Action Culturelle, au son des cuivres, percussions et guitares de B-Fonk. Ces sept musiciens de la scène bordelaise sont réunis pour vous faire danser sur un répertoire groovy et festif !

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

