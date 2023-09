Ouverture de la Quinzaine ! Dégustation de Kefir de fruit et projection du film « Bigger than us » de Flore Vasseur M.270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Ouverture de la Quinzaine ! Dégustation de Kefir de fruit et projection du film « Bigger than us » de Flore Vasseur M.270 Floirac, 21 septembre 2023, Floirac. Ouverture de la Quinzaine ! Dégustation de Kefir de fruit et projection du film « Bigger than us » de Flore Vasseur Jeudi 21 septembre, 18h30 M.270 Entrée libre Dégustation de Kefir de fruits bio offerte par al Brasserie Parallèle pour l’ouverture de la Quinzaine.

Documentaire de cinéma de 96 minutes tourné dans sept pays, sur les défis les plus cruciaux de notre époque et l’engagement de sept jeunes activistes pour sauver la vie et la dignité dans leur communauté. C’est une ode à notre monde, sa beauté, et à notre jeunesse, son courage. Son désir-même de « vivre en grand ». www.biggerthanus.film. Animation jeu débat en fin de diffusion. M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.biggerthanus.film »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Flore Vasseur

