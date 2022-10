M’y promenant – Quatuor Saman M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

M'y promenant – Quatuor Saman Mardi 27 juin 2023, 20h00 M.270

6€

Musique M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}] C’est en conteuses d’histoires que les quatre chanteuses de Saman échangent avec le public, en proximité. En Indonésie, le Saman est une danse symbolisant la vie quotidienne, exécutée lors de fêtes, afin de cimenter les relations entre villageois. En islandais, Saman signifie ensemble. Explorant les liens entre répertoires régionaux de tradition orale (musique occitane, basque…) et musique dite « savante », entre publics et interprètes, entre chansons d’hier, d’ailleurs et d’aujourd’hui, elles affirment leur volonté de faire découvrir et de développer la musique vocale féminine a capella. Ce concert est proposé dans le cadre du Kiosque Pygmalion. En résidence à l’Opéra National de Bordeaux, Pygmalion – chœur & orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, développe une saison de concerts de musique de chambre et d’ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous. Avec la participation des enfants des écoles de la ville. Billetterie Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T20:00:00+02:00

2023-06-27T21:00:00+02:00

