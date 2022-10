Les gens d’ici (Légendes d’ici) – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau M.270, 2 juin 2023, Floirac.

Les gens d’ici (Légendes d’ici) – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau Vendredi 2 juin 2023, 20h00 M.270

14€ / 8€ / 6€

Théâtre / Histoire(s) de Floirac

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

Les gens d’ici propose de faire entendre les légendes d’ici, de Floirac, en rendant poétique ce qui ne l’est peut-être plus, en déplaçant le regard des habitants sur l’endroit où ils vivent.

Faire voir et entendre autrement le quotidien, les petites routines et les simples réalités de différentes personnes qui habitent le même lieu.

Un spectacle « ici et maintenant » qui permet de donner de l’air et de la spontanéité à la parole en ne la figeant jamais, en collant constamment au temps présent des gens.

Réinventer un théâtre sociologique et de reportage, avec humilité et poésie, acuité et optimisme.

D’après un collectage de paroles et d’histoires d’habitants de Floirac.

Billetterie Floirac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-02T21:30:00+02:00