Spectacle de danse PESMD M.270, 26 mai 2023, Floirac.

Spectacle de danse PESMD Vendredi 26 mai, 19h30 M.270 Gratuit sur réservation

LA DANSE EN HÉRITAGE

Quelques 41 jeunes talents – danseurs du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique & Danse (PESMD*) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine / Université Bordeaux Montaigne présentent le fruit de leur recherches nourries par différentes esthétiques musicales et croisant les styles de l’histoire de la danse.

En questionnant la transmission, les étudiants ont travaillé diverses approches lors d’ateliers de recherche, de reprise de répertoire, de notation chorégraphique sur partition et d’analyse d’œuvres musicales.

Au programme, pas moins de huit pièces ! Des créations originales des étudiants mais aussi des reprises d’oeuvres emblématiques de T. Malandain et D. Bagouet. À noter, la participation d’élèves des CPES du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud à leurs côtés pour un extrait de pièce de Fabio Lopez / Compagnie Illicite de Bayonne.

*PESMD

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux est un établissement d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture qui, dans sa mission de service public, forme aux métiers d’artistes interprètes et de professeurs diplômés d’Etat de musique et de danse.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/event/202665-spectacle-de-danse-du-pesmd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:30:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00

2023-05-26T19:30:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00

danse spectacle

Photo © Pierre Planchenault_PESMD Bordeaux pour utilisation à fin promotionnelle exclusivement pour ce spectacle du 26/05/23