Épopée – Cie El Destino Vendredi 12 mai 2023, 20h00 M.270

14€ / 8€ / 6€

Théâtre, musique et signes

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

Épopée est l’histoire d’une femme ayant quitté les siens pour pouvoir vivre sa vie comme elle l’entendait. Son parcours la propulse dans une suite incessante de pérégrinations, entre espoirs et désenchantements, à travers plusieurs pays.

Elle nous confie son courage et ses fragilités, usant de l’art du conte comme pour embrasser au-delà de son aventure d’autres témoignages de migrations, d’autres héros et autant d’épopées.

Si la femme qui s’adresse à nous connaît aujourd’hui le français, elle a appris au cours de son épopée à parler sans les mots. C’est cette sorte de langue universelle qu’elle partage avec nous. Une langue qui s’appuie sur le français et la langue des signes, joue des accents, convoque des mots appris ici et là, fait la part belle à l’expression par le corps et invite aux silences. Une langue complétée et enrichie par la musique sensible jouée en direct par le musicien. Le spectacle est ainsi accessible à tous : personnes sourdes, entendantes, étrangères ou non.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

