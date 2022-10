Des yeux pour te regarder – Cie Méli Mélodie M.270, 3 mai 2023, Floirac.

Des yeux pour te regarder – Cie Méli Mélodie Mercredi 3 mai 2023, 15h00 M.270

6€

Musique

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent avec malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique ensemble, autour d’un filophone, étrange instrument à cordes.

À travers ce grand décor sonore tissé de fils multicolores, une amitié grandit entre les deux personnages et les petits défis de la vie se dessinent : tisser sa toile, virevolter entre les fils, se faufiler, essayer, tomber, se relever et continuer.

Des yeux pour te regarder incite l’enfant et l’adulte à prendre le temps. Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec ceux qui nous entourent, avancer pas à pas, en cherchant son rythme.

Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits et grands pour une traversée musicale aux sonorités tendres et malicieuses.

AUTOUR DU SPECTACLE

Atelier musique parent/enfant mené par la musicienne du spectacle.

Pour plus de renseignements : atelier musique parent/enfant

Mercredi 3 mai de 16h à 16h45

Enfants de 4 à 7 ans – Jauge limitée à 10 personnes

Billetterie Floirac



