Concert – Old School Funky Family Samedi 29 avril 2023, 20h00 M.270

14€ / 8€ / 6€

Concert Afro-Funk

Croisant les influences d’artistes tels que Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk), ou encore Fela Kuti (afro-beat), le monde farfelu et polymorphe du OSFF mélange les styles et les bouscule tout en servant les timbres de son instrumentarium original.

Croisant les influences d'artistes tels que Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk), ou encore Fela Kuti (afro-beat), le monde farfelu et polymorphe du OSFF mélange les styles et les bouscule tout en servant les timbres de son instrumentarium original.

La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux, le tout dans une ambiance bon-enfant qui traduit les 15 ans de complicité et de partage de ces amis du lycée. En découle leur devise, "faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux !". Entre jazz, funk, soul, et afrobeat, la musique du Old School Funky Family (OSFF) séduit avec ses rythmiques implacables et ses arrangements originaux pour quartet de saxophones. En coréalisation avec l'OARA, Office Artistique Régionale nouvelle Aquitaine.

