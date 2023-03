Initiation codage M.270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Initiation codage M.270, 27 avril 2023, Floirac. Initiation codage Jeudi 27 avril, 14h00 M.270 « Osez coder le jeudi pour changer de vie » permet aux femmes sans emploi du territoire de tester différents métiers du numérique lors d’ateliers d’une demi-journée de découverte des métiers de développeuse informatique : Ateliers ludiques d’une durée de 3h + 1er niveau d’information sur les formations disponibles + témoignage de femmes en reconversion ou reconvertie

Renseignements et inscription au : contact@hdgdev.com ou 06 31 94 79 98 M.270 11 avenue Pierre Curie Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@hdgdev.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

