Atelier Numérique – Smartphone 1/4 M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Atelier Numérique – Smartphone 1/4 M.270, 25 avril 2023, Floirac. Atelier Numérique – Smartphone 1/4 Mardi 25 avril, 09h30 M.270 Venez nombreux(ses) pour participer à notre atelier numérique.

RDV à l’espace Multimédia de la M.270 (Floirac), de 9h30 à 11h30.

Ouvert à tous, gratuit, sans insciption ni réservation. M.270 11 avenue Pierre Curie Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T09:30:00+02:00 – 2023-04-25T11:30:00+02:00

2023-04-25T09:30:00+02:00 – 2023-04-25T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 Adresse 11 avenue Pierre Curie Ville Floirac Departement Gironde Lieu Ville M.270 Floirac

M.270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Atelier Numérique – Smartphone 1/4 M.270 2023-04-25 was last modified: by Atelier Numérique – Smartphone 1/4 M.270 M.270 25 avril 2023 Floirac M.270 Floirac

Floirac Gironde