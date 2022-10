Spectacle – Labo Jeune Floiracais M.270, 14 avril 2023, Floirac.

Spectacle – Labo Jeune Floiracais Vendredi 14 avril 2023, 19h00 M.270

Gratuit – sur réservation

Théâtre, musique et danse

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

Après plusieurs mois passés à visiter des lieux culturels, rencontrer des artistes et découvrir des spectacles, un groupe d’adolescents a initié et mis en œuvre son propre projet culturel. Ce projet qui leur ressemble, qui porte au plus juste leur parole et qui interroge la thématique du préjugé, se présente sous la forme d’une création artistique pluridisciplinaire.

Ce groupe de jeunes est accompagné par un collectif de professionnels des services culturel et médiation de la ville, et des associations UNIRE et l’AJHaG.

Les jeunes ont souhaité nourrir leur réflexion par la rencontre de l’Autre et l’exploration des différences. Ils ont ainsi organisé un séjour à Paris, ville interculturelle au sein de laquelle ils ont réalisé des micro-trottoirs, préparés en toute complicité avec les Araignées Philosophes. La matière récoltée a été confiée à Adrien Cornaggia, auteur contemporain. En résidence quelques jours à Floirac, il a écrit le texte de leur spectacle, au plus près de leurs réflexions, de leurs sensibilités.

Accompagnés par la Compagnie du Réfectoire, les jeunes joueront de plusieurs arts – théâtre, danse, et musique – pour mettre en scène ce texte et nous faire entendre ce qu’ils ont à nous dire, à nous apprendre sur eux et le monde qui nous entoure.

En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

