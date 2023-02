RANDOM FUTURE – Labo Jeune Floiracais M.270, 14 avril 2023, Floirac.

RANDOM FUTURE – Labo Jeune Floiracais Vendredi 14 avril, 19h00 M.270

Gratuit – sur réservation

Théâtre, musique et danse

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un projet créé par les jeunes, pour les jeunes. C’est l’objectif du Labo Jeune Floiracais, initié par la Direction de l’Action Culturelle de la ville de Floirac, en partenariat avec les services médiation et jeunesse de la Ville et les associations UNIRE (centre social et culturel) et AJHaG (association de prévention spécialisée). Créé en 2021, 9 adolescents âgés de 14 et 18 ans issus des quartiers prioritaires de la ville, ont passés plusieurs mois à visiter des lieux culturels, rencontrer des artistes, faire du théâtre et découvrir des spectacles. C’est en février 2022 qu’ils ont souhaité développer leur propre projet : un spectacle pluridisciplinaire sur la thématique des préjugés.

Avant de se lancer dans la création, les jeunes ont souhaité nourrir leur réflexion par la rencontre de l’Autre et l’exploration des différences. Ils ont ainsi organisé un séjour à Paris, ville interculturelle durant lequel ils ont réalisé des micro-trottoirs. C’est grâce à cette matière récoltée et plusieurs temps d’échange avec l’auteur (Adrien Cornaggia) que la pièce « Random Future » est née, au plus près des questionnements et sensibilités des jeunes. Depuis octobre 2022, sur des week-ends et pendant les vacances, les ados travaillent au plateau, sous la direction artistique et l’œil bienveillant d’Adeline Détée, metteure en scène de la Cie du réfectoire et avec l’accompagnement musical de Marc Closier. Random future, le 14 avril à la M.270 à Floirac, c’est l’aboutissement de toute cette aventure, venez la partager avec nous.

En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Avec le soutien de la DRAC.

