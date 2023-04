Mano Dino M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Mano Dino M.270, 8 avril 2023, Floirac. Mano Dino Samedi 8 avril, 10h00, 11h15 M.270 Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte !

Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages… Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraine le jeune spectateur au coeur d’un petit jardin rempli de surprises, où les dinosaures partent en montgolfière vers des territoires inconnus. Fable onirique autour du voyage et de la rencontre, ce spectacle provoque à coup sûr fous rires et attendrissement. M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 99 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T10:25:00+02:00

2023-04-08T11:15:00+02:00 – 2023-04-08T11:40:00+02:00 Spectacle Marionnette Compagnie Le Friiix Club

