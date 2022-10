Le Printemps des Poètes M.270, 25 mars 2023, Floirac.

Printemps des Poètes : Café de Roland à 11h (durée : 1h30)

Printemps des Poètes : Lüeurs à 18h (durée : 1h15)

Chanson française et slam intimiste

Combinant textes parlés et improvisations théâtrales, ce duo lumineux invite les spectateurs dans un cocon et leur offre une parenthèse tendre et poétique.Paulyne André (piano, basse et chant) et Vincent Pessama (guitare et chant), partagent en chanson et en musique des tranches de vie intimes et savoureuses. Leurs textes doux-amers, extraits de deux livres “Le cosmonautre” et “L’absent circonflexe” dont Vincent est l’auteur, sont teintés d’humour et portés par des voix douces et des mélodies envoûtantes.

Comme un clin d’œil au travail des artistes et aux ateliers d’écritures préalablement menés autour des jouets, l’exposition “Des jouets pour imaginer” sera présentée à la médiathèque M.270 – Jean Darriet du 3 au 25 mars.

