A l”envers, à l’endroit – Cie La Bocca della luna M.270, 15 mars 2023, Floirac.

A l”envers, à l’endroit – Cie La Bocca della luna Mercredi 15 mars 2023, 15h00 M.270

6€

Théâtre immersif et sonore

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

Des contes à l’envers, pour aller de l’avant. Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ?

C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre. Muni de casques audio, le public est invité à une autre écoute des contes à travers une expérience à la fois immersive et interactive. Face à lui, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Billetterie Floirac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T15:00:00+01:00

2023-03-15T15:40:00+01:00