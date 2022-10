Léonce & Léna (Fantaisie) – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau Vendredi 10 mars 2023, 20h00 M.270

14€ / 8€ / 6€

Théâtre

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“data”: {“author”: “Compagnie du Tout Vivant – Thomas Visonneau”, “cache_age”: 86400, “description”: “Bande annonce de “Lu00e9once & Lu00e9na (fantaisie)””.nnRu00e9alisation : Guillaume Cousty.nAvec Laure Descamps, Julie Lalande et Fru00e9du00e9ric Pu00e9rigaud.nConception : Guillaume Cousty et Thomas Visonneau.nProduction : Compagnie Thomas Visonneau.nTournage : Scu00e8ne Nationale d’Aubusson, mai 2021.nnCru00e9ation du spectacle : saison 22-23.””, “”type””: “”video””, “”title””: “”Lu00e9once & Lu00e9na (fantaisie) / BANDE ANNONCE””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/xZvgiUXaeAI/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=xZvgiUXaeAI””, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCn_PzzlwSe1NRqS6rrnhQ4w””, “”thumbnail_width””: 1280, “”html””: “”

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, ode hallucinée d’un désœuvrement adolescent, Léonce & Léna est une parabole acide sur l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est politique et poétique. Les personnages sont grotesques et superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du monde et l’instabilité des sentiments. Le temps est suspendu. Le théâtre est roi.Dans un monde de faux-semblant où nous restons des marionnettes, comment enlever nos masques et couper nos fils ? Peut-on s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs… le destin existe-t-il ?

Léonce et Léna – Bande annonce

AUTOUR DU SPECTACLE

Un stage de pratique théâtrale mené par Thomas Visonneau est proposé en parallèle de ce spectacle.

Atelier Stage de pratique théâtrale + Spectacle : atelier de pratique théâtrale

Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique Régionale de la nouvelle Aquitaine.

Billetterie Floirac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:00:00+01:00

2023-03-10T21:40:00+01:00