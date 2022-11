Mouche, ou le songe d’une dentelle M.270, 4 février 2023, Floirac.

Mouche, ou le songe d’une dentelle Samedi 4 février 2023, 10h00, 11h15 M.270

6€

Dans un champ de fleurs toutes douces, toutes blanches, elle et lui virevoltent. Il et elle ont l’air de n’avoir qu’un seul corps et plein de pattes !

M.270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/mouche-ou-le-songe-dune-dentelle-festival-pouce-collectif-a-a-o-sam-4-fevrier-2023/?portfolioCats=26 »}]

[DANSE JEUNE PUBLIC]

Collectif a.a.O | Carole Vergne et Hugo Dayot

– – –

sam. 4 février 10h et 11h15

30min – à partir de 4 ans

– – –

Dans un champ de fleurs toutes douces, toutes blanches, elle et lui virevoltent. Il et elle ont l’air de n’avoir qu’un seul corps et plein de pattes ! On les voit battre des ailes en faisant des ronds avec leurs dos. Que c’est beau ! Dans ce spectacle imagé, si accueillant, l’ambiance est à la poésie et à la rêverie. Mouche ou le songe d’une dentelle se regarde comme on lit l’histoire du soir : avec minutie, avec une petite voix, avec engouement. Les ombres ne font pas peur. La dentelle est ciselée pour devenir un tableau. Cette chorégraphie est un premier pas pour apprendre que la beauté se niche dans les détails.

– – –

dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public

en partenariat avec la Ville de Floirac, la M.270 maison des savoir partagés

avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du département de la Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T11:45:00+01:00

©dessin Atelier Franck Tallon