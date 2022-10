Mouche ou le songe d’une dentelle – Collectif a.a.O M.270, 3 février 2023, Floirac.

6€

Danse et arts visuels

Une ode à la méticulosité.

Carole Vergne et Hugo Dayot du collecif a.a.O entremêlent les motifs fragiles de la dentelle pour une immersion dans un monde de dessins animés et de vidéos qu’ils co-signent. Ombres flottantes, ombres ciselées et apparitions silencieuses composent ce tableau vivant dans une quête du merveilleux. Un espace propice à l’éclosion du mouvement, de l’image et de sonorités plurielles.

Intéressée par la manière dont le geste sensible met en éveil les enfants, Carole Vergne conçoit une danse à la fois délicate et intense conjuguée au motif à la fois fragile et résilient de la dentelle.

AUTOUR DU SPECTACLE

Deux ateliers, de broderie et de danse, sont proposés en parallèle de ce spectacle.

Atelier broderie + spectacle : atelier broderie

Atelier danse + spectacle : atelier danse

La participation aux ateliers implique votre présence au spectacle. Vous ne pouvez pas participer aux 2 ateliers.

En co-réalisation avec La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du festival Pouce ! Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

