Match ! – Cie La Soeur de Shakespeare Jeudi 12 janvier 2023, 20h00 M.270

14€ / 8€/ 6€

Théâtre et musique

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

À l’heure où plus de 10 millions de Français sont célibataires et que 35% des rencontres amoureuses passent par les sites ou applications, Marilyne Lagrafeuil aborde ici un sujet ô combien actuel.

Match !, c’est d’abord l’histoire d’une femme assise, seule, qui attend. Une femme qui se remémore le bal du 14 juillet de ses 10 ans, époque où elle imaginait sa vie d’adulte avec un mari, une maison, un jardinet, deux enfants… 20 ans plus tard, pas de mari, pas d’enfant, pas de jardin. Tandis que ses copines sont en couple et fondent une famille, cette femme va s’inscrire sur diverses applications de rencontres pour trouver l’âme sœur et peut-être ainsi entrer dans la norme.

Avec humour et tendresse, ce spectacle tente de répondre à plusieurs questions : pourquoi va-t-on sur un site de rencontres ? Et surtout quels espoirs, attentes, frustrations, addictions ou déceptions en découlent ?

En coréalisation avec l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine.

