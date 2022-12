Nouveau cycle Ateliers Numériques M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Nouveau cycle Ateliers Numériques M.270, 3 janvier 2023, Floirac. Nouveau cycle Ateliers Numériques Mardi 3 janvier 2023, 09h30 M.270 RDV mardi 03 janvier à l’espace multimédia de la M.270 pour programmer les prochains ateliers numériques M.270 11 avenue Pierre Curie Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’équipe d’animation de l’espace multimédia de Floirac vous propose 09 à 15 ateliers numériques par cycle.

Venez nombreux pour plannifier les ateliers du cycle 4, du mardi 03 janvier au vendredi 20 janvier. Vous pouvez choisir les thèmes numériques qui vous intéressent.

