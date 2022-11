RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER DE LA SOUYS – PARC EIFFEL M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER DE LA SOUYS – PARC EIFFEL Jeudi 1 décembre, 18h30 M.270 Venez vous informer sur le futur quartier de la Souys et le parc Eiffel, poser vos questions et découvrir le calendrier des ateliers de concertation de 2023 M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au sein de la ZAC Garonne Eiffel aménagée par Bordeaux Euratlantique, les projets avancent depuis l’élaboration du plan guide et les temps de concertation de 2018 et 2019.

Venez vous informer sur le futur quartier de la Souys et le parc Eiffel, poser vos questions et découvrir le calendrier des ateliers de concertation de 2023

Rendez-vous le 1er décembre à 18h30 à la M.270.

En présence de :

– Jean-Jacques Puyobrau, maire de Floirac

– Hélène Barbot, adjointe à l’urbanisme à la mairie de Floirac

– Alexandre Bourigault, adjoint à la démocratie participative à la mairie de Floirac

– Tiphanie Ardouin, adjointe au maire de Bordeaux à la démocratie permanente

– Françoise Frémy, maire-adjointe du quartier La Bastide de Bordeaux

– Valérie Lasek, directrice générale de Bordeaux Euratlantique

