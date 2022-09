Nouveau Cycle Ateliers Numériques #1 M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Nouveau Cycle Ateliers Numériques #1 M.270, 3 octobre 2022, Floirac. Nouveau Cycle Ateliers Numériques #1 3 octobre 2022 – 10 avril 2023 M.270 Démarrage d’un cycle ateliers numériques de 3 semaines, lundi 03 octobre, de 9h30 à 11h30 à la M.270 (11 av. Pierre Curie – 33270 Floirac) M.270 11 avenue Pierre Curie Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine C’est la reprise des Ateliers Numériques !

Rendez-vous lundi 03 octobre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Multimédia de la M.270.

Venez choisir les thèmes qui vont être programmés pour les 3 semaines à venir.

Pendant ce temps d’échanges, faites nous part de vos besoins ou problématiques liés au numérique (utilisation du smartphone, la boîte mail, les cookies…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T09:30:00+02:00

2023-04-10T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 Adresse 11 avenue Pierre Curie Ville Floirac lieuville M.270 Floirac Departement Gironde

M.270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Nouveau Cycle Ateliers Numériques #1 M.270 2022-10-03 was last modified: by Nouveau Cycle Ateliers Numériques #1 M.270 M.270 3 octobre 2022 Floirac M.270 Floirac

Floirac Gironde