M, 29 novembre 2022, .

M

2022-11-29 20:00:00 – 2022-11-29

35 EUR 35 La tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse.

Vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère pour le nouveau spectacle de M.

La tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par