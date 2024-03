MΣMM AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT Montpellier, jeudi 16 mai 2024.

MΣMM AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT Montpellier Hérault

Spectacle co-accueilli avec Créature.s Créatrice.s dans le cadre du Festival LUN.E.S

Spectacle co-accueilli avec Créature.s Créatrice.s dans le cadre du Festival LUN.E.S

Alice, acrobate-voltigeuse est touchée au bras lors des attentats de novembre 2015. Durant ses années de reconstruction, de rééducation, de psychothérapie et d’expertises médicales, elle n’a cessé de noter ses réflexions, de poétiser ses doutes, ses maux et ses combats dans des carnets devenus le défouloir de ce qu’elle ne pouvait alors pas dire tout haut.

Écrire en attendant les jours meilleurs où elle se sentirait la force d’en faire un spectacle, de transcender son vécu pour faire naître la beauté du chaos, et les rires aussi.

Alice Barraud est une artiste de cirque de premier plan (Les dodos et Piano sur le fil) avec Bachar Mar Khalifé) qui, pour ce spectacle hors du commun, s’est entourée de Raphaël de Pressigny , musicien de Feu! Chatterton, pour nous conter en corps, en mots et en musique ces années tumultueuses. Sans jamais laisser le pathos et l’horreur prendre le devant de la scène, en s’autorisant à rire et à célébrer poétiquement chaque victoire. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16 21:10:00

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr

L’événement MΣMM AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER