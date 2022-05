“Lz chant des oyseaulx” par le quatuor”Vocabilis”

2022-08-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-04 12:00:00 12:00:00 Le quatuor est composé d’ Elisabeth Pidou soprano, Isabelle Finck alto, Jean-Paul Finck ténor, Luc Pidou basse.Ils chantent à capella sur des compositions de Janequin, Purcell,Marcello, Mozart, Ravel et d’autres encore. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

