Le samedi 18 mars 2023

de 18h00 à 19h30

gratuit

Printemps des poètes, récital piano-chant La bibliothèque Rainer Maria Rilke invite Lyse Bonneville poétesse et chanteuse pour un récital piano-chant, accompagnée au piano par Sophie Uvodic. Lyse interprétera ses propres compositions et rendra également hommage à de grands auteurs de la chanson française (Ferrat, Ferré, Barbara, Aznavour etc…). Chansons et poésies se mêleront intimement pour vous faire voyager pendant cet instant hors du temps. A la fin de ce récital, Lyse dédicacera son dernier recueil « Murmures d’étoiles » paru aux éditions de la Société des Poètes Français. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 70 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

