Fêtes de Lys Lys, 30 juillet 2023, Lys.

Lys,Pyrénées-Atlantiques

10h30 : Messe

11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

12h : Apéritif offert

Château gonflable gratuit

15h30 : Spectacle de marionnettes. Tarif : 4€ / Enfant.

10:30am: Mass

11:30am: Laying of wreaths at the war memorial

12pm: Complimentary aperitif

Free bouncy castle

3:30pm: Puppet show. Price : 4? / Child

10.30: Misa

11.30h: Colocación de coronas de flores en el memorial de guerra

12h: Aperitivo gratuito

Castillo hinchable gratuito

15.30 h: Espectáculo de marionetas. Precio: 4? por niño

10.30 Uhr: Heilige Messe

11.30 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal

12 Uhr: Angebotener Aperitif

Kostenlose aufblasbare Burg

15.30 Uhr: Puppentheateraufführung. Preis: 4? / Kind

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées