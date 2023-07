Fêtes de Lys Lys, 29 juillet 2023, Lys.

Lys,Pyrénées-Atlantiques

14 h30 : Koh Lanta Game

Venez vous affronter. Equipe de 5 (€)

20h00 Repas du village (€) Inscription avant le 26/07

23h00 Bal animé par le podium Manhattan.

2:30 pm: Koh Lanta Game

Come and compete. Teams of 5 (?)

8:00 pm Village meal (?) Registration before 26/07

11:00 p.m. Manhattan podium dance

14.30 h: Juego Koh Lanta

Ven a competir unos contra otros. Equipos de 5 (?)

20:00 Comida en el pueblo (?) Inscripción antes del 26/07

23:00 Baile con podio Manhattan

14.30 Uhr: Koh Lanta Game

Treten Sie gegeneinander an. Teams von 5 Personen (?)

20.00 Uhr Essen im Dorf (?) Anmeldung bis zum 26.07

23.00 Uhr Tanzveranstaltung mit dem Manhattan-Podium

