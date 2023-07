Fêtes de Lys Lys, 28 juillet 2023, Lys.

Lys,Pyrénées-Atlantiques

19h00 : Ouverture de la bodéga. Animé par la banda « Lous esberits d’Arros »

20h30 : Course landaise mixte

1ère partie : Course landaise traditionnelle avec sauteurs et écarteurs

2ème partie : entre dans l’arène et viens affronter les vachettes (€)

23h00 : Bal avec le groupe Jem’s and Lolo

Toro mécanique et structures gonflables..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7:00 pm: Opening of the bodega. Entertainment by the banda » Lous esberits d?Arros »

8:30pm: Mixed Landaise race

part 1: Traditional Landais race with jumpers and spreaders

part 2: Enter the arena and take on the cows (?)

11:00 pm: Ball with the group Jem?s and Lolo

Mechanical toro and inflatable structures.

19.00 h: Apertura de la bodega. Animación a cargo de la banda « Lous esberits d’Arros »

20.30 h: Carrera mixta de las Landas

1ª parte: carrera tradicional landesa con saltadores y esparcidores

2ª parte: entrada en la arena y enfrentamiento con las vacas (?)

23:00: Baile con el grupo Jem?s y Lolo

Toro mecánico y estructuras hinchables

19.00 Uhr: Eröffnung der Bodega. Unterhaltung durch die Banda « Lous esberits d’Arros »

20.30 Uhr: Gemischter Landaise-Lauf

1. Teil: Traditioneller Landaise-Lauf mit Springern und Spreizern

2. Teil: Betreten Sie die Arena und treten Sie gegen die Kühe an (?)

23.00 Uhr: Tanz mit der Gruppe Jem?s and Lolo

Mechanischer Toro und aufblasbare Strukturen

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées