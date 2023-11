Un Noël magique à Comines Lys Arena Comines Catégories d’Évènement: Comines

Nord Un Noël magique à Comines Lys Arena Comines, 23 décembre 2023, Comines. Un Noël magique à Comines 23 et 24 décembre Lys Arena Gratuit Cette année encore, Lys Arena se métamorphose en marché de Noël avec de nombreux stands d’artisans à découvrir. Découvrez également l’atelier du Père Noël avec ses soldats, ses jouets géants, ses sapins colorés… Les activités :

Manège

Espace photo avec le Père Noël

Don de jouets, de jeux, de livres

Balades en calèche

Camion confiseur

Buvette/ Petite restauration Les animations :

Atelier zéro déchet

Maquillage et tatouages éphémères

Ateliers pour enfants

Déambulations d’artistes

Concerts

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T21:00:00+01:00

