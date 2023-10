Festival de magie Lys Arena Comines, 25 novembre 2023, Comines.

Festival de magie 25 et 26 novembre Lys Arena 18€ Adultes et 10€ pour les moins de 12 ans

Zack et Stan : Magie et illusions humoristiques

Entre grandes illusions et mentalisme ces deux sales gosses de la magie n’ont plus aucune limite. Primés pour leur originalité, ils ont participé aux plus grandes émissions en France et aux États Unis

Jérôme Murat : L’ homme statue

Est-ce un mime ? Est-ce un magicien ? Il est l’un des rares artistes associant ces deux disciplines dans un seul numéro scénique. Il a parcouru la planète entière, se produisant dans les établissements les plus prestigieux comme le Lido de Paris, ainsi que dans de nombreuses émissions de TV comme « le Plus Grand Cabaret du Monde ». L’alchimie parfaite entre magie, mime et poésie.

Alpha : Le maître du feu

Vous avez pu le voir sur France2 dans l’émission « Le Plus Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien et sur M6 dans « La France a un Incroyable Talent ».

Il vous invite dans un rêve éveillé où se mêle la magie et le feu…

25 novembre à 14h30 et 20h30

26 novembre à 15h30

Ouverture des portes 45 minutes avant la séance

Adultes 18€ / – de 12 ans 10€

Majoration de 2€ sur place le jour J

Billetterie en ligne Accueil – Site de la ville de Comines (ville-comines.fr)

ou à la Maison du patrimoine

Lys Arena Rue des Arts, Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-11-26T15:30:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

