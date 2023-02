Carnaval du rire à Comines ! Lys Arena, 24 février 2023, Comines.

Rendez-vous ce vendredi 24 mars à 20h pour la première édition du Carnaval du rire, une soirée dédiée à l’humour et au stand up ! Avec Ado Pharaon et Éric & Quentin

Lys Arena Rue des Arts, Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France

1ère édition du Carnaval du rire à Comines !

Le Carnaval du Rire sera le point d'orgue de la soirée inaugurale du Carnaval de Comines. Cette première édition met la barre très haute avec des artistes reconnus par la profession et par le public.
Soucieuse de rendre la culture accessible à tous les Cominois, la Ville de Comines propose un tarif attractif à 10 euros et la gratuité pour les moins de 13 ans.
Billetterie directement à la Maison du patrimoine de Comines, 4/6 rue du Pont.

Billetterie : 
Maison du patrimoine
03 20 14 21 51
avec Wéo et Métropolys.

Au programme de la soirée :
- Éric et Quentin (petit journal, quotidien) viennent présenter à Comines « On ne peut plus rien rire », un spectacle humoristique et didactique sur le rire, ses mécanismes et son histoire : « un spectacle où l'on rit mais qui permet aussi d'apprendre plein de chose pour frimer le matin au bureau à la machine à café, » nous explique les deux trublions.

- Ado Pharaon, TikTokeur aux 2 millions d'abonnés ! Dans un spectacle entre hypnose et stand-up, il nous prouve que cette mystérieuse discipline n'est pas nécessairement synonyme de manipulation et qu'elle peut avoir des conséquences positives. Un show d'hypnose interactif comme vous n'en avez jamais vu !

https://youtu.be/_F3q-SRuSgg

