LYRIADE FLORALE – SPECTACLE FLORALIES – LYRIADE FLORALE LA CHABOTTERIE Montreverd, mercredi 22 mai 2024.

LYRIADE FLORALE – SPECTACLE FLORALIES LA CHABOTTERIE Montreverd, mercredi 22 mai 2024.

Plongez dans un monde de poésie florale avec le tout nouveau spectacle des Floralies 2024 : Lyriade Florale !Cette création originale d’1h40 sera présentée tous les soirs à 20h30 et le 26 mai à 18h30.Un ensemble de tableaux autour de la beauté végétale fera résonner et danser notre thème « Jeux de fleurs ». Préparez-vous à être transportés dans un univers merveilleux où la poésie et la nature fusionnent dans une symphonie de couleurs et de fragrances enchanteresses. Les fleurs danseront au rythme de mélodies enivrantes pour vous faire vivre un instant d’évasion intenseAlors prêts pour un voyage sensoriel ?Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du 10 novembre à 11h00.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 16:00

LA CHABOTTERIE SAINT SULPICE LE VERDON 85260 Montreverd 85