Lyri-comédie : Les Cata Divas

2022-05-13 – 2022-05-13

Centre culturel 20h30. Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h20. Tarifs : 13€ / 8€ / 4,50€ / Cartes d’abonnement. Spectacle présenté sous le parrainage du Conseil départemental de la Haute-Vienne.

Une lyri-comédie qui désacralise le monde de l’opéra avec audace et autodérision ! Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique et fait redécouvrir au public mélomane ou néophyte les plus grands airs d’Offenbach, Bizet, Mozart ou Purcell dans une mise en

scène détonante. Né de l’amitié entre trois professionnelles de musique classique et d’une metteuse en scène, le spectacle «Les Cata Divas» a pour ambition d’initier le plus grand nombre au monde du lyrique via l’humour tout en émerveillant les

connaisseurs.

