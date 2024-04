LyOsun | release party Le Groove Genève, jeudi 30 mai 2024.

! Événement du 2 février reporté au 30 mai !

Nous sommes dans le regret de vous annoncer que le concert du 2 février et la sortie de l’EP sont repoussés à fin mai. Les billets déjà achetés restent valable pour le 30 mai. Si vous voulez vous faire rembourser, c’est aussi possible directement sur le site web de la billetterie Petzi. Merci d’avance pour votre compréhension et on se réjouit de vous voir !

LyOsun, c’est un «one-man band». Le projet «Electro-mélodique» de Raphaël Litzistorf. Pour instruments, le Genevois possède une guitare, un clavier, un sax, un pad, une platine et sa voix fumée.

Inspiré par la nouvelle génération de compositeurs «Techno-mélodique» tels que Thylacine, Ben Bohmer et Monolink, LyOsun invite à des sensations fortes. Après un passage remarqué au Caribana Festival 2023 et une nomination au Swiss Live Talent, Il revient sur terre genevoise pour présenter son nouvel EP « A Room With A View ».

Un voyage entre sonorités électro et musique organique qui ne vous laissera pas indemne.

Production : Groove Artists Management x Collectif Nocturne

Jeudi 30 mai

Portes : 20h30

Début : 21h

Tout public

9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève

️ Parking des Gazomètres ou Finances (2 CHF/EUR la nuit)

Tram 14, arrêt Palladium ou Jonction

Explorez toute de notre programmation sur notre site internet www.legroove.ch

