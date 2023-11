Lyonel Trouillot au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Lyonel Trouillot au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris, 29 novembre 2023, Paris. Le mercredi 29 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Lyonel Trouillot à l’occasion de la parution de son roman « Veilleuse du Calvaire » aux éditions Actes Sud

L’écrivain Guy Ferolus animera la rencontre.

Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir Veilleuse du Calvaire publié aux Éditions Actes Sud. Choisir une voix de femme. Ou des voix de femmes. Ou une voix Des femmes. Ce livre est celui d’une colline abîmée par la cupidité d’un homme, un notaire sans scrupule qui en ces lieux ouvre la porte à toutes les bassesses. Mais de cette colline s’élève une voix, celle de la rébellion des femmes dont le corps est la cible de toutes les offenses, dont le courage a la puissance du poème. Poète, romancier, nouvelliste, éditorialiste, dramaturge, scénariste, Lyonel Trouillot vit en Haïti. Il est professeur et codirecteur de la revue Cahiers du vendredi, cofondateur et directeur de l’Atelier du Jeudi Soir. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Veilleuse-du-Calvaire +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Marc Melki Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris latitude longitude 48.8367009902544,2.29862202997256

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/