RECONNECTE THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 2, 2 décembre 2023, LYON.

RECONNECTE THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:15 (2023-11-29 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Reconnecté Jean-Baptiste Mazoyer Il n’y a rien de plus universel que les histoires personnelles. « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. » JB ne savait plus où il allait, il est donc retourné là où tout a commencé. Pour vous faire revivre toutes ces situations et ces personnages que nous avons tous rencontrés.Un spectacle sans fioriture, sans chichi et si je connaissais un autre adjectif je le mettrais.Vous repartirez Reconnecté après avoir vu JiBé, un des artistes les plus efficaces de sa génération.Remarqué sur Rire et chansons, La France à un incroyable talent, Fun Radio, Canal +, au JT de TF1, sur Comédie+ et ses vidéos sur internet totalisant plusieurs millions de vues. Le saviez-vous ?Le Nombril du Monde vous accueille dès 18h dans son bistro avec un large choix de boissons et de planches apéritives. Pensez à réserver ! RECONNECTE

Votre billet est ici

THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 2 LYON 1 PLACE CHARDONNET Rhône

19.8

EUR19.8.

Votre billet est ici