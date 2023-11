Pèce Détachée THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1, 16 mars 2024, LYON.

Pèce Détachée THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 19:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Pièce détachée La Troupe du Nombril du Monde La comédie culte revient ! On ne présente plus Pièce Détachée. Cette pièce aux multiples ressorts comiques est une valeur sûre de l’humour en France.Jouée pendant 20 ans, notamment à Paris au théâtre de Dix heures puis au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, la comédie hilarante de Thierry Buenafuente mis en scène par Florence Foresti, fait son retour tant attendu au Nombril du Monde, interprétée par la Troupe du Nombril du Monde, et ce, pour le plus grand plaisir de notre fidèle public.C’est l’histoire d’une bande de potes qui se retrouvent pour fêter un 31 décembre alors qu’ils ne se sont pas vus depuis 2 ans… Évidemment tout ne se passe pas comme prévu, et, à minuit, tout bascule dans le » cauchemarrant « . Pièce Détachée

Votre billet est ici

THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1 LYON 1 PLACE CHARDONNET Rhône

27.1

EUR27.1.

Votre billet est ici