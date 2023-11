On Refait les Contes THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1, 16 novembre 2023, LYON.

On Refait les Contes THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

ON REFAIT LES CONTES La Troupe du Nombril du Monde Les contes, rattrapés par la réalité, ne font plus peur, et leurs personnages s’ennuient. Pour reprendre leur destin en main, ils vont obliger Pierre à leur créer de nouvelles aventures. Vous croiserez, au fil de cette histoire hors du commun, des princes et des princesses un peu déglingués, mais aussi Bruce Lee et Superman, un Roi Nain pervers, des évangélistes plus vrais que nature ainsi qu’une quarantaine d’autres personnages interprétés par seulement quatre comédiens. Le saviez-vous ? Le Nombril du Monde vous accueille à partir de 18h dans son bistro avec un large choix de boissons et de planches apéritives. Pensez à réserver ! On Refait les Contes

THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1 LYON 1 PLACE CHARDONNET Rhône

