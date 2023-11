La Guerre des Sexes Aura-t-elle lieu ? (Tournée) THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL, 10 novembre 2023, LYON.

La Guerre des Sexes Aura-t-elle lieu ? (Tournée) THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA GUERRE DES SEXES AURA T ELLE LIEU ? Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs… Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité… La Guerre des Sexes Aura T- Elle Lieu?

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL LYON 2 MONTEE DU GOURGUILLON Rhône

