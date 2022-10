Universités d’Automne organisées par HF Rhône-Alpes Théâtre de la Croix-Rousse, 4 novembre 2022 19:00, Lyon.

Les Universités d’Automne d’HF Rhône-Alpes invitent un large public à réfléchir sur les questions de genre, d’égalité et d’intersectionnalité à travers des conférences, des spectacles et des ateliers.

Le mouvement HF agit au niveau national pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur des arts et de la culture, autour de trois axes principaux : l’accès des femmes aux postes de direction et aux moyens de production et de diffusion, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la promotion du Matrimoine pour mettre en visibilité la contribution des femmes à l’histoire des arts.

Après trois éditions en 2016, 2017 et 2018 à la MJC de Villeurbanne, les Universités du Mouvement HF renouvellent le partenariat pour la seconde fois avec le Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon. Cette fois le partenariat est plus fort et les Universités s’inscrivent dans le Festiv·iel, festival porté par le Théâtre de la Croix-Rousse.

Les Universités d’Automne permettent aux collectifs HF actifs au niveau national de se retrouver, mais également d’inviter un large public à réfléchir sur les questions de genre, d’égalité et d’intersectionnalité.

Déconstruction ! Cette édition 2022 des Universités d’Automne du mouvement HF a choisi comme étendard le terme forgé par le philosophe Jacques Derrida dans les années 60. Il est lié au contexte intellectuel de l’époque, mais sa dynamique est à la fois si précise et ouverte qu’elle continue de définir une méthode qui reste pertinente ; fondement d’un processus puissant et créatif pour aborder le monde actuel dans toutes ses dimensions, ses structures visibles et invisibles, ses certitudes et ses effondrements. Les furieuses crispations qu’il suscite dans le champ universitaire ou militant témoignent entre autres de sa vitalité. Déconstruire n’est pourtant pas détruire mais déplier, dé-tisser, déplacer pour faire advenir d’autres trames – celles par exemple qui défont tous les rapports de domination et d’exclusion. Alors oui, nous invitons des forces constructrices déconstructivistes qui nous inspirent !

Le Théâtre de la Croix-Rousse nous accueille cette année encore, et propose le festival Festiv·iel pour augmenter nos Universités avec les spectacles de Jeanne Balibar, du Collectif Marthe et la conférence de Habibitch. Une conférence de Rose Lamy (Préparez-vous pour la bagarre) pour défaire les discours sexistes dans les médias suivie d’une table ronde sur les V.S.S. (violences sexuelles et sexistes) avec Bérénice Hamidi et Grace Ly (Kife ta race).

Une grande conférence plénière d’Ilana Eloit pour penser ensemble l’articulation entre luttes féministes et lesbiennes, patriarcat et hétérosexualité, ou comment les théories lesbiennes ont ouvert la voie aux théories queer.

Vous pourrez approfondir ou découvrir les figures de Monique Wittig, Carole Roussopolos, Micheline Maurel, Delphine Seyrig, entre autres.

Vous pourrez connaître le prix à payer de l’hétérosexualité. Vous pourrez bouger votre body avec la Booty Therapy de Maïmouna Coulibaly et vous pourrez apprendre comment les combats féministes des agricultrices élargissent l’horizon de l’écoféminisme mais aussi en savoir plus sur le projet Allié·e·s créé par HF Midi-Pyrénées et bientôt à Lyon pour agir contre les violences sexistes dans les arts et la culture et découvrir la carte blanche faite au festival FACT (Festival Art et Création Trans) pour penser l’Artivisme, la création comme engagement transféministe.

Ensemble déconstruisons, réfléchissons, réinventons !

Remballées les tables rases ! Il est question ici de déceler ce qui continue à faire corps, ce qui porte la vie en l’articulant avec ce qui se libère, ce qui est désirable et non ce qui n’est plus acceptable, ce qui doit être inventé dans l’urgence d’une période troublée. Comme une affirmation, donc, déconstruire.

« La société évolue mais les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent. La 5e édition des Universités d’Automne, organisée par HF Rhône-Alpes, est l’occasion pour les collectifs HF actifs au niveau national de se retrouver mais aussi de sensibiliser un large public en l’invitant à réfléchir aux questions de genre, d’égalité et d’intersectionnalité. À HF nous sommes persuadées que c’est en ouvrant le dialogue et les consciences que les choses avanceront » explique Anne Grumet, présidente du Mouvement HF.

