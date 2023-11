Didier Super est bien plus marrant que tous ces Comiques de merde THEATRE COMEDIE ODEON, 1 décembre 2023, LYON.

Didier Super est bien plus marrant que tous ces Comiques de merde THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 21:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SAS Théâtre de l’Odéon (2/PLATESV-D-2020-006323) présente : ce spectacle. Durée : 1h20.Le public jusqu’ici pouvait se montrer divisé quant à cet artiste. Certains auraient rêvé de le faire interdire tandis que les autres estiment qu’il devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Et là, ça y est enfin ! Après avoir été pendant 15 ans l’égérie à l’arôme gauchisant d’un public allant de l’altermondialiste post-ado au retraité bobo sous « perfusion intellectuelle » de France Inter, Didier s’est enfin mis « en marche » pour devenir l’égérie de Tous. C’est en découvrant par hasard l’univers du stand up et les festivals de talents du rire qu’il décide d’arrêter la scène quelques temps pour redevenir, en toute humilité, un vulgaire spectateur. Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l’affût du moindre gala d’un de ces grands maîtres de la vanne avec un seul but : percer le secret de leur succès. Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle n’est rien d’autre que de vous faire apprécier à quel point l’élève dépasse aujourd’hui ses maîtres…Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 78 82 86 30. Didier Super

Votre billet est ici

THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE Rhône

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici